Как получить пенсию по потере кормильца

В случае смерти одного из супругов партнер может получать государственную выплату — так называемую "пенсию по потере кормильца". Как начисляют такую пенсию и что нужно для ее получения, далее в тексте.

Как начисляется такая пенсия

В соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" пенсия из-за потери кормильца, может быть назначен родственнику умершего кормильца, но только как доля пенсии умерших супругов.

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Пенсия из-за потери кормильца составляет 50% от пенсии умершего для одного нетрудоспособного члена семьи и 100% (разделяется между ними) для двух или более членов семьи. Эта пенсия предоставляется на весь период нетрудоспособности члена семьи умершего, а для членов семьи пенсионного возраста – пожизненно.

Нетрудоспособными считаются:

Мужчина (жена), родители, имеющие инвалидность или достигшие 65 лет или пенсионного возраста. Дети до 18 лет или старше, если они имеют инвалидность с детства, а также студенты дневной формы обучения до 23 лет. Мужчина (жена) или другие родственники, ухаживающие за детьми умершего до 8 лет, независимо от возраста и трудоспособности.

Что касается военных пенсий из-за потери кормильца, то их размер колеблется от 30 до 70% от суммы, получаемой умершим., но не может быть меньше двух прожиточных минимумов. Для этой категории она составляет 4186 гривен.

При решении между сохранением собственной пенсии и переходом на пенсию из-за потери кормильца Пенсионный фонд может предоставить консультации. Переход на другой тип пенсии происходит после подачи заявления, и, если это невыгодно, лицу могут отказать в переходе.

Кто может получать пенсию по потере кормильца