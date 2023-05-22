Пенсии в оккупации: сохранятся ли средства, если нет возможности их получить

22 мая 2023, 14:20
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Источник:

ТСН

Украинцы, проживающие на временно оккупированных территориях, не останутся без своих пенсий. Выплаты зачисляются на их счета в полном размере независимо от места пребывания, использовать же их можно при первой же возможности.

Средства становятся собственностью пенсионера

Как объяснил председатель правления Пенсионного фонда Евгений Капинус, выплатные документы готовятся ежемесячно. А в момент зачисления пенсии на счет эти средства становятся собственностью пенсионера. Поэтому он может использовать их тогда, когда будет иметь возможность или потребность.

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Средства, направленные на выплату пенсий получателям через учреждения уполномоченных банков, зачисляются на счета пенсионеров в полном размере, независимо от того, где находится человек,
– рассказал он.

Что делать, если получить пенсию наличными невозможно

В то же время, отметил Капинус, может возникнуть ситуация, когда работники Укрпочты из-за временной оккупации или активных боевых действий не смогут обеспечить выплату пенсии тем, кто получал ее:

  • в отделении почтовой связи;
  • с доставкой на дом.

В таком случае, пояснил он, все средства пенсионер сможет получить, когда это станет возможным и безопасным – причем способом, который будет удобен именно для него. В частности:

  • со счета, открытого Пенсионным фондом Украины в Ощадбанке;
  • у почтальона.

Как получить пенсию со счета

Как объяснил Капинус, чтобы получить средства со счета, нужно будет лично обратиться либо в Ощадбанк – и заключить с ним договор обслуживания банковского счета, – либо в Пенсионный фонд. К последнему следует обращаться, чтобы:

  • сообщить реквизиты своего счета в другом банке – в случае если хотите перевести выплату из Ощадбанка в другой банк;
  • возобновить выплату на почтовое отделение – после возобновления его работы;
  • перевести выплату на почтовое отделение по другому адресу проживания.

Как перевести пенсию на карту с помощью ПФУ

В то же время украинцы могут попробовать перевести пенсию на карту с помощью Портала электронных услуг ПФУ. Для этого нужно:

  • зайти на портал электронных услуг ПФУ и авторизоваться;
  • найти и выбрать пункт "О пенсионном обеспечении";
  • выбрать раздел "Внесение изменений в пенсионное дело", – Заявление об изменении способа выплаты пенсии;
  • заполнить всю необходимую информацию (подсказки будут на экране);
  • загрузить отсканированные документы – паспорт, идентификационный код, заявление по реквизитам из банка;
  • заявку необходимо подписать собственной электронной подписью (ЭЦП можно сделать с помощью онлайн-банкинга).
Автор: Роман Костюченко