Субсидия для ВПЛ: как ее можно оформить без договора на аренду

Внутри перемещенные лица могут оформить субсидию даже если не имеют договора на аренду. В Минсоцполитики рассказали, как это можно сделать.

ВПЛ могут получить жилищную субсидию

Чтобы получить субсидию внутренне перемещенным лицам не обязательно подтверждать свое местожительство через договор на аренду. Для этого необходима справка.

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В Минсоцполитики сообщают, что к заявлению о назначении субсидии ВПЛ следует добавить еще и документы, подтверждающие проживание по фактическому адресу домохозяйства. А это как раз справка о взятии на учет внутренне перемещенного лица.

Как оформить субсидию

Оформить субсидию можно как онлайн, так и офлайн. Для этого понадобятся специальные документы, а именно:

заявление о назначении субсидии,

право на доходы и расходы (в ней должен быть задекларирован состав домохозяйства),

паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП).

справка ВПЛ.

Как можно подать на субсидию онлайн:

через вебпортал или мобильное приложение ПФУ;

сервис "Дия".

Это можно сделать и обратившись к указанным органам:

уполномоченное должностное лицо исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующего территориального общества;

центр предоставления административных услуг (ЦНАП);

сервисный центр Пенсионного фонда.

На какой размер субсидий можно рассчитывать

Обычно субсидия меняется в соответствии с сезоном. То есть, в неотапливаемый сезон она может составлять в среднем 350 – 400 гривен, а в отопительный будет зависеть от размера коммунальных платежей.

Кроме того, некоторым гражданам субсидию начисляют автоматически. Это касается тех, кто в летний период получал "нулевой размер" льгот. Речь идет о лицах, получивших "нулевой" размер льгот.

Впрочем, возобновить или оформить субсидию гражданам следует, если: