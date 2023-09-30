ВПО можуть отримати житлову субсидію

Для того, щоб отримати субсидію внутрішньо переміщеним особам не обов'язково підтверджувати своє місце проживання через договір на оренду. Для цього потрібна довідка.

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В Мінсоцполітики повідомляють, що до заяви про призначення субсидії ВПО потрібно додати ще й документи, які підтверджують проживання за фактичною адресою домогосподарства. А це саме довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Як оформити субсидію

Оформити субсидію можна як онлайн, так і офлайн. Для цього знадобляться спеціальні документи, а саме:

заява про призначення субсидії,

декларація про доходи та витрати (у ній має бути задекларований склад домогосподарства),

паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП).

довідка ВПО.

Як можна подати на субсидію онлайн:

через вебпортал або мобільний додаток ПФУ;

сервіс "Дія".

Це можна зробити й звернувшись до зазначених органів:

уповноважена посадова особа виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади;

центр надання адміністративних послуг (ЦНАП);

сервісний центр Пенсійного фонду України.

На який розмір субсидій можна розраховувати

Зазвичай субсидія змінюється відповідно до сезону. Тобто в неопалювальний сезон вона може становити в середньому 350 – 400 гривень, а в опалювальний буде залежати від розміру комунальних платежів.

Крім того, деяким громадянам субсидію нараховують автоматично. Це стосуватиметься тих, хто у літній період отримував "нульовий розмір" пільг. Йдеться про осіб, які отримали "нульовий" розмір" пільг.

Втім поновити або оформити субсидію громадянам слід, якщо: