Если нет стажа: когда можно получить соцпенсию и в каком возрасте

Ежегодно в Украине растет уровень необходимого страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту. Для людей, у которых не хватает страхового стажа, или же его почти нет, предусмотрена социальная помощь от государства. Впрочем возраст получения такой пенсии составляет 65 лет.

В каком возрасте можно получить соцпомощь

Чтобы выйти на пенсию в 60 лет в 2025 году необходимо приобрести не менее 32 лет страхового стажа для мужчин и женщин, передает 24 Канал.

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Чтобы выйти на пенсию в 63 года придется получить стаж от 22 до 31 года. А для того, чтобы выйти на пенсию в 65 лет, нужно иметь от 15 до 21 года стажа.

В то же время для лиц, у которых менее 15 лет стажа, предусмотрена государственная социальная помощь по достижении 65 лет.

Обратите внимание! Чтобы выйти на пенсию в 60 лет, в 2028 году нужно будет не менее 35 лет стажа.

Какой размер социальной пенсии

В 2025 году размер соцпомощи составляет разницу между прожиточным минимумом для лиц, утративших трудоспособность, и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие 6 месяцев, но не более 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Каждые 6 месяцев с учетом имущественных изменений и среднемесячного совокупного дохода социальная пенсия по возрасту без трудового стажа пересчитывается.

Для назначения соцпомощи нужно обратиться в орган социальной защиты населения и предоставить следующие документы: