Субсидия на аренду жилья: кто и как сможет ее получить

Вскоре в Украине могут ввести субсидию на аренду жилья. Впрочем, претендовать на нее смогут далеко не все.

Кто и как сможет получить субсидию на жилье

В Украине должны ввести предоставление субсидии на аренду жилья для ВПЛ. Как сообщила первый заместитель Министра социальной политики Дарья Марчук, сейчас в реализации проекта Минсоцполитики движется по примеру предоставления субсидии на ЖКУ, передает 24 канал.

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Планируется, что субсидия будет назначаться, если расходы семьи на аренду превышают 30% совокупных доходов домохозяйства. При этом, во внимание будут приниматься и региональные различия цен на аренду жилья.

Кто будет предоставлять субсидию

При этом, податься на субсидию можно будет онлайн: именно через электронный кабинет Пенсионного фонда. Впрочем, такая опция будет доступна только после утверждения новой субсидии правительством.

Дарья Марчак Первый заместитель Министра социальной политики Украины И, кроме того, Пенсионный фонд благодаря обменам с другими государственными органами сможет большую часть работы для назначения субсидий делать самостоятельно. Без того, чтобы требовать от гражданина, от ВПЛ предоставления кучи справок. И мы, как Министерство социальной политики, в свою очередь будем обеспечивать учет, анализ, мониторинг эффективности внедрения этого инструмента.

Сейчас уже действует программа поддержки проживания для ВПЛ, согласно которой получают помощь 1,1 миллиона украинцев. Однако, по мнению Минсоцполитики, этот механизм является недостаточным для успешной интеграции ВПО в новые общины.