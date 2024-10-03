Когда нужно оформлять субсидию на отопительный сезон 2024 –2025
3 октября 2024, 19:56Читати новину українською
Источник:ПФУ
В октябре начинается отопительный сезон. Соответственно, размер субсидии в этот период возрастает.
Когда нужно подавать заявление на субсидию
Гражданин может подать заявление на оформление субсидии в любой момент. Однако как сообщает ПФУ, момент подачи заявления влияет на время назначения помощи.
Читайте также Украина получит от Швейцарии помощь в размере почти 2 миллиарда долларов
Какие сроки подачи документов:
- если лицо подало заявление с 1 октября до 30 ноября, субсидия назначается с начала отопительного сезона:
- после 1 декабря – с месяца, когда произошло обращение лица.
Напомним! Субсидия на отопительный сезон назначается с 1 октября по 30 апреля, неотапливаемый – с 1 мая по 30 сентября.
Какие документы нужны для оформления субсидии
Чтобы оформить субсидию, нужно подать специальное заявление и декларацию. Заявитель может добавить определенные документы, по наличию, например:
- справку о статусе переселенца;
- копию договора о реструктуризации задолженности;
- договор аренды;
- справку о непроживании лица по зарегистрированному/задекларированному месту жительства и так далее.