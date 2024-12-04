Укрпочта не будет выдавать "1000 Зеленского" наличными: как украинцы могут забрать деньги

С 4 декабря средства через Укрпочту смогут получить те лица, которым через почту поступают субсидия или пенсия. Однако этим гражданам не будут выдавать "тысячу Зеленского" наличными.

Как получить тысячу через Укрпочту

Гендиректор Укрпочты отметил, что гражданам не нужно приходить на почту в один день, процесс выдачи будет происходить постепенно, сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Игоря Смелянского в эфире телемарафона.

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Игорь Смелянский Генеральный директор Укрпочты Как и обычно, если к дому приходила почтальон и приносила пенсию, точно так вы можете подождать почтальона в свой день. Она придет, вы решите, именно как вы будете тратить эту тысячу гривен – или на коммунальные платежи, или на продукты, или на лекарства, или на какие-то другие товары украинского производства.

Смелянский уточнил, что потратить "тысячу Зеленского" можно в течение зимы. То есть, до конца февраля 2025 года.

Укрпочта не выдает тысячу гривен наличными. Это условные тысячу гривен, которые начислены этим 2 миллионам украинцев и они их должны потратить на тот перечень услуг, который определен правительством,

– подчеркнул Смелянский.

Обратите внимание! Речь идет о тех товарах, что доступны на Укрпочте.