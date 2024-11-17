Как безопасно рассчитываться карточками и снимать деньги за границей

Оплата покупок или снятие наличных за рубежом следует продумывать заранее. Ведь неправильное использование карт может привести к чрезмерным расходам.

Ищите надежные обменники

Чтобы снять валюту за рубежом, проверьте курсы в разных местах, поскольку туристические локации часто предлагают менее выгодные условия, сообщает 24 Канал.

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Несколько советов относительно обменников:

Лучше воспользоваться обменными пунктами в банках или взять с собой минимальное количество наличных. Во многих странах при оплате картой предлагают более выгодный курс.

Также следует использовать онлайн-сервисы для отслеживания курсов или мобильные приложения банков.

Выбирайте обменные пункты без дополнительных комиссий за обмен, чтобы избежать ненужных расходов.

Пользуйтесь платежными картами

Карты Visa и MasterCard принимаются в большинстве стран мира и позволяют осуществлять автоматическую конвертацию валют по межбанковскому курсу.

Однако в некоторых странах могут взимать дополнительную комиссию за снятие наличных с карты, поэтому стоит учесть это, чтобы избежать лишних расходов.

Обратите внимание! Лучше использовать именные карты, поскольку их с большей вероятностью будут принимать в магазинах и ресторанах.

Не снимайте наличные с кредитных карт

Еще одна ошибка, которая может привести к чрезмерным тратам. Для снятия наличных лучше использовать дебетовую карту, поскольку это сопровождается меньшей комиссией.

Важно! Перед поездкой проверьте условия конвертации валюты и комиссии вашего банка для операций за рубежом.

Используйте мультивалютные карты

Многие банки предлагают мультивалютные карты, которые позволяют хранить несколько валют на одном счете. Это удобное решение для путешественников, которые часто посещают разные страны.

Такие карты помогают избежать дополнительных расходов на конвертацию и позволяют быстро менять валюту через мобильное приложение.

Важно! Внимательно проверьте условия обслуживания карты, чтобы конвертация осуществлялась без лишних комиссий.

Обезопасьте карту

Во время путешествий важно защитить свою карту. Включите оповещения о транзакциях и выбирайте карты с технологией 3D Secure для дополнительной безопасности операций. Используйте мобильные приложения банков для контроля расходов и быстрой блокировки карты в случае ее потери.

Важно! Не забывайте PIN-код и не позволяйте посторонним видеть его. Избегайте использования банкоматов в малоизвестных местах. Если возникли проблемы с оплатой, немедленно обращайтесь в банк для разрешения ситуации или изменения лимита на операции.