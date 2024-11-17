Шукайте надійні обмінники

Щоб зняти валюту за кордоном, перевірте курси в різних місцях, оскільки туристичні локації часто пропонують менш вигідні умови, повідомляє 24 Канал.

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Кілька порад щодо обмінників:

Краще скористатися обмінними пунктами в банках або взяти з собою мінімальну кількість готівки. У багатьох країнах при оплаті карткою пропонують більш вигідний курс.

Також слід використовувати онлайн-сервіси для відслідковування курсів або мобільні додатки банків.

Обирайте обмінні пункти без додаткових комісій за обмін, щоб уникнути непотрібних витрат.

Користуйтеся платіжними картками

Карти Visa та MasterCard приймаються в більшості країн світу і дозволяють здійснювати автоматичну конвертацію валют за міжбанківським курсом.

Однак в деяких країнах можуть стягувати додаткову комісію за зняття готівки з картки, тому варто врахувати це, щоб уникнути зайвих витрат.

Зауважте! Краще використовувати іменні картки, оскільки їх з більшою ймовірністю прийматимуть в магазинах і ресторанах.

Не знімайте готівку з кредитних карток

Ще одна помилка, яка може призвести до надмірних витрат. Для зняття готівки краще використовувати дебетову картку, оскільки це супроводжується меншою комісією.

Важливо! Перед поїздкою перевірте умови конвертації валюти та комісії вашого банку для операцій за кордоном.

Використовуйте мультивалютні картки

Багато банків пропонують мультивалютні картки, які дозволяють зберігати кілька валют на одному рахунку. Це зручне рішення для мандрівників, які часто відвідують різні країни.

Такі картки допомагають уникнути додаткових витрат на конвертацію та дозволяють швидко змінювати валюту через мобільний додаток.

Важливо! Уважно перевірте умови обслуговування картки, щоб конвертація здійснювалася без зайвих комісій.

Убезпечте картку

Під час подорожей важливо захистити свою картку. Увімкніть сповіщення про транзакції та вибирайте картки з технологією 3D Secure для додаткової безпеки операцій. Використовуйте мобільні додатки банків для контролю витрат та швидкого блокування картки в разі її втрати.

Важливо! Не забувайте PIN-код і не дозволяйте стороннім бачити його. Уникайте використання банкоматів у маловідомих місцях. Якщо виникли проблеми з оплатою, негайно звертайтеся до банку для вирішення ситуації або зміни ліміту на операції.