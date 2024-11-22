Как узнать, начислена ли пенсия онлайн

Украинцы могут получить информацию от ПФУ не только посетив отделение. Также узнать определенные данные можно онлайн, через электронный портал Пенсионного фонда.

Где найти информацию о назначении пенсии

Посмотреть информацию на вебпортале электронных услуг может лицо, имеющее статус пенсионера, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Заметьте! Ссылку на портал электронных услуг Пенсионного фонда вы можете найти здесь.

Пошаговая инструкция, как получить указанную информацию:

пенсионер должен пройти авторизацию на портале Пенсионного фонда;

далее нужно выбрать раздел "Моя пенсия" (находится в левом боковом меню).

В этом разделе будет доступна информация, относительно назначения или перерасчета пенсии (соответствующие постановления и распоряжения). А также данные из пенсионного дела, говорится о:

виде назначенной пенсии;

общей сумме пенсии;

составляющих пенсионной выплаты;

сроке на который назначается пенсия.

Обратите внимание! На вебпортале ПФУ можно ознакомиться со сканами документов, которые были необходимы для назначения пенсии.