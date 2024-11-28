Россияне атаковали объекты "Нафтогаза": повлияет ли это на потребителей

28 ноября утром Россия осуществила массированную атаку на Украину. Одной из целей россиян были объекты группы "Нафтогаз".

Повлияет ли атака россиян на потребителей

Атака россиян не повлияет на потребителей, которых обслуживает компания, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Нафтогаз".

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Заметьте! В компании также отметили, что никто из сотрудников компании в результате утренней атаки не пострадал.

Сегодня утром враг в очередной раз атаковал объекты Группы "Нафтогаз". Атака не повлияет на предоставление услуг украинским потребителям и клиентам Группы,

– говорится в сообщении компании "Нафтогаз".

Как отмечают представители компании, ликвидацией последствий уже занимаются сотрудники компании и привлеченные службы.

В результате атаки, пострадали несколько энергообъектов Украины. Из-за повреждения украинской энергосистемы введены аварийные отключения света.

Обратите внимание! По состоянию на сейчас, известно о том, что силы украинского ПВО в целом сбили 76 крылатых ракет, 3 управляемые авиационные ракеты и 35 беспилотников.