Легально и без осложнений: как приобрести дрова в лесхозе
После принятия Верховной Радой закона, предусматривающего штрафы или даже тюремное заключение за хранение дров без документов, встал вопрос легальной покупки. Закон призван бороться с нелегальными вырубками, хотя часто его обсуждают именно в контексте хранения дров.
Как законно купить дрова
Легально приобрести дрова можно в лесхозах и на государственных предприятиях, где предлагают сухостойные бревна, а не готовые колотые дрова. Бревна нужно самостоятельно вывезти и порубить, сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя экспертного отдела Украинской природоохранной группы Петра Тестова.
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Если вы приобрели такие дрова и планируете их продавать, необходимо иметь товарную накладную и документ купли-продажи с лесхозом – это подтверждает легальность древесины.
Важно! На собственном участке деревья можно рубить без документов, однако в продаже часто попадаются дрова, заготовленные незаконно.
Как купить дрова в лесхозе
Для приобретения дров в лесхозе необходимо:
- Обратиться в ближайший лесхоз или лесничество.
- Получить счет для оплаты.
- Оплатить счет через терминал в лесничестве, отделение банка или онлайн-банкинг.
- После оплаты согласовать вопрос доставки дров. Если нужны услуги транспорта, их оплачивают отдельно.
Обратите внимание! Контакты ответственных за продажу дров можно найти на сайтах или Facebook-страницах областных управлений лесного хозяйства и лесхозов.