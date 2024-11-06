Легально и без осложнений: как приобрести дрова в лесхозе

После принятия Верховной Радой закона, предусматривающего штрафы или даже тюремное заключение за хранение дров без документов, встал вопрос легальной покупки. Закон призван бороться с нелегальными вырубками, хотя часто его обсуждают именно в контексте хранения дров.

Как законно купить дрова

Легально приобрести дрова можно в лесхозах и на государственных предприятиях, где предлагают сухостойные бревна, а не готовые колотые дрова. Бревна нужно самостоятельно вывезти и порубить, сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя экспертного отдела Украинской природоохранной группы Петра Тестова.

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Если вы приобрели такие дрова и планируете их продавать, необходимо иметь товарную накладную и документ купли-продажи с лесхозом – это подтверждает легальность древесины.

Важно! На собственном участке деревья можно рубить без документов, однако в продаже часто попадаются дрова, заготовленные незаконно.

Как купить дрова в лесхозе

Для приобретения дров в лесхозе необходимо:

Обратиться в ближайший лесхоз или лесничество. Получить счет для оплаты. Оплатить счет через терминал в лесничестве, отделение банка или онлайн-банкинг. После оплаты согласовать вопрос доставки дров. Если нужны услуги транспорта, их оплачивают отдельно.

Обратите внимание! Контакты ответственных за продажу дров можно найти на сайтах или Facebook-страницах областных управлений лесного хозяйства и лесхозов.