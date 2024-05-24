Где пенсионеру проверить свой страховых стаж и рассчитать пенсию

В этом году минимальный страховой стаж для выхода на пенсию в возрасте 60 лет составляет 31 год. Чтобы проверить свой страховой стаж и рассчитать пенсию, можно воспользоваться Порталом электронных услуг Пенсионного фонда.

Как проверить свой страховой стаж

Для этого можно использовать вебпортал ПФУ или мобильное приложение "Пенсионный фонд", который доступен в Google Play и Apple Store.

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Чтобы проверить стаж на портале, необходимо авторизоваться в своем личном кабинете одним из следующих способов:

через квалифицированную электронную подпись (КЭП), которую можно получить в таких учреждениях как ПриватБанк, УкрСибБанк, Национальный Банк Украины или на портале "Дія";

с помощью платформы GOV.ID, регистрируясь через КЭП;

используя логин и пароль, которые можно получить в территориальном органе ПФУ, предоставив паспорт и идентификационный код.

Как войти в личный кабинет ПФУ / Скриншот – с сайта ПФУ

После входа в личный кабинет на портале ПФУ, пользователь получит доступ к полному спектру услуг фонда. На экране будет доступна следующая информация:

заработная плата, с которой были уплачены страховые взносы, начиная с 2004 года, а в некоторых случаях с 1998 года;

страховой стаж;

информация обо всех местах работы и периоды получения пособия по временной потере трудоспособности.

Где узнать размер пенсии

В случае выявления ошибок или устаревших данных, следует подать анкету для обновления информации в Реестре застрахованных лиц вместе со сканированными копиями документов, подтверждающих корректные данные.

Пенсионный фонд Украины предоставляет возможность пользователям электронно рассчитать размер своей будущей пенсии с помощью "Пенсионного калькулятора", доступного в Личном кабинете на официальном вебпортале ПФУ. Для этого нужно:

Авторизоваться в Личном кабинете с помощью квалифицированной электронной подписи;

На главной странице портала выбрать опцию "Пенсионный калькулятор";

Ввести всю необходимую информацию, включая данные о личных периодах трудовой деятельности, которые могут отсутствовать в системе.

Какой стаж нужен для выхода на пенсию

Для выхода на пенсию в возрасте 60 лет в 2024 году необходим минимум 31 год страхового стажа. Ежегодно это требование будет расти, поэтому вот как будут меняться критерии стажа в будущем:

2025 год: нужно иметь минимум 32 года стажа;

2026 год: минимум 33 года;

2027 год: минимум 34 года;

2028 год: минимум 35 лет.

Для выхода на пенсию в возрасте 63 года в 2024 году нужен минимум 21 год страхового стажа. Требования к стажу также будут меняться со временем: