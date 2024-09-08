Как рассчитать субсидию и какой она будет в сентябре

Каждый украинец имеет право на субсидию, но ее предоставляют только в отдельных случаях, когда семья не может самостоятельно оплатить коммунальные услуги.

Субсидия в сентябре

В сентябре украинцы будут продолжать получать свои субсидии на жилищно-коммунальные услуги в обычном порядке.

Читайте также Что такое кредитный лимит и как его изменить на карте

Эти средства можно использовать для оплаты жилищных и коммунальных услуг, абонентского обслуживания, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного топлива.

Напоминаем! Субсидию также можно оформить на услуги по управлению многоквартирным домом.

Субсидия на жилищно-коммунальные услуги покрывает расходы на:

природный газ;

электроэнергию;

отопление;

горячую воду;

централизованное водоснабжение и водоотвод.

В сентябре также можно получить средства на обращение с бытовыми отходами.

Как рассчитать субсидию