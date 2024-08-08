Почему может произойти упадок нефтегазовой экономики России

Российская академия наук провела исследование, относительно развития российской нефтегазовой экономики. Полученные результаты для Москвы неутешительны.

Что ждет нефтегазовую экономику России

По мнению исследователей, основной причиной упадка нефтегазовой российской экономики является потеря доступа к западным технологиям. Также значительное негативное влияние оказывает невозможность России сбывать сырьевые товары на ключевых рынках.

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Вероятно, в ближайшие 25 лет российская экономика может потерять 40% топливного экспорта. Доход от этой отрасли сократится в 2,8% раз.

Выручка от экспорта топлива обеспечивает значительную часть российского ВВП. В течение следующих нескольких лет доля ТЭК в экономике будет меньше минимум в 5 раз.

По прогнозу исследователей, выручка от экспорта углеводородов будет стремительно снижаться. Если в 2021 году она достигала 315 миллиардов долларов, то в последующие годы ситуация будет выглядеть так:

до 2030 года – 146 миллиардов долларов;

к 2050 году – 114 миллиардов долларов.

Исследователи считают, что Россия просто не сможет вернуться к предыдущим объемам экспорта углеводородов. Речь идет как о денежном, так и физическом значении.