Тариф на электроэнергию вырастет: как не переплачивать за киловатт
- Правительство Украины предлагает снижение затрат на электроэнергию электроэнергию с помощью двухзонных счетчиков, что позволяет платить меньше с 1 апреля 2025 года.
- Заявку на установку счетчика можно подать через местного оператора системы распределения электроэнергии.
Правительство Украины раскрыло способы снижения коммунальных расходов на электрическую энергию, которые вступят в силу с 1 апреля 2025 года. Гражданам предложили эффективный метод уменьшения расходов на оплату электричества.
Экономия электроэнергии с 1 апреля
Согласно правительственным разъяснениям, украинцы, которые установят двухзонный счетчик, с 1 апреля смогут платить за электроэнергию вдвое меньше, передает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров.
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Чтобы сэкономить на оплате света, гражданам стоит перейти на льготный тариф "день-ночь". Согласно правительственному постановлению №632, тариф на электроэнергию для населения составляет 4,32 гривны за киловатт-час, и эта цена будет действовать до конца апреля 2025 года во время отопительного сезона.
Для владельцев двухзонных счетчиков тарифы будут такими:
- с 07:00 до 23:00 – 4,32 гривны за киловатт-час;
- с 23:00 до 07:00 – 2,16 гривны за киловатт-час.
Как подать заявку на установку счетчика
Украинцы могут приобрести многозонный счетчик и платить за электрическую энергию по сниженным тарифам, обратившись к своему электропоставщику.
Заявку на установку двухзонного счетчика можно подать через местного оператора системы распределения электроэнергии.
Обратите внимание! Ранее в правительстве заявили, что тарифы на электроэнергию не будут пересматриваться, и цены будут оставаться без изменений по крайней мере до завершения отопительного сезона.