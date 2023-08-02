Экономия до 50% на оплате электроэнергии: как правильно снять показатели с двухзонного счетчика

Правильно снятые показы гарантируют вам значительную экономию при оплате коммунальных услуг. Как корректно пользоваться счетчиками, рассказали энергетики.

Как сэкономить на оплате света

Одним из лучших способов снизить коммунальные является установка двухзонного счетчика. Это устройство позволяет сэкономить до 50% от суммы тарифа.

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Основное преимущество двухзонного счетчика – это то, что он фиксирует не только количество потраченой электроэнергии, но и время ее потребления.

Используя такой счетчик, с 23:00 до 7:00 вы заплатите только половину суммы за электричество.

Устройство фиксирует следующие данные:

количество потребленного электричества с 7:00 до 23:00;

расходы с 23:00 до 7:00;

общее количество потребленной электроэнергии.

Фиксация данных отличается у разных производителей счетчика. Чаще всего, вы могли встретить следующие устройства:

GAMA

На этих счетчиках есть следующие отметки:

15.8.2 – тариф день;

15.8.1 – ночь;

15.8.0 – общий объем.

NIK

На устройствах этого производителя может быть несколько вариаций меток:

15.8.2; 1.8.2; Т22 – день;

15.8.1; 1.8.1; Т21 – ночь;

15.8.0; 1.8.0; Т2 – общий объем.

MTX

Имеет следующие индексы:

1.8.2 – день;

1.8.1 – ночь;

1.8.0 – общий объем.

То есть, при использовании такого счетчика, вы сможете легко разграничить дневной и ночной тарифы.

Какие тарифы на электроэнергию в августе 2023 года

Цена за киловатт-час остается неизменной и равна 2,64 гривны.

В июне оплата за распределение света выросла минимум на 25%

Повышения тарифов пока не планируется. Хотя это гарантированная перспектива в будущем, украинцам следует готовиться к новым реалиям.