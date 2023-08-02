Як зекономити на оплаті світла

Одним з найкращих способів зменшити комунальні є встановлення двозонного лічильника. Цей пристрій дозволяє зекономити до 50% від суми тарифу.

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Основна перевага двозонного лічильника це те, що він фіксує не тільки кількість спожитої електроенергії, а і час її використання.

Зауважте! Використовуючи такий лічильник, з 23:00 до 7:00 ви заплатите лише половину суми за електрику.

Пристрій фіксує такі дані:

кількість спожитої електрики з 7:00 до 23:00;

витрати з 23:00 до 7:00;

загальна кількість спожитої електроенергії.

Фіксація даних відрізняється у різних виробників лічильника. Найчастіше ви могли зустріти такі пристрої:

GAMA

На цих лічильниках є такі позначки:

15.8.2 – тариф в день;

15.8.1 – ніч;

15.8.0 – загальний обсяг.

NIK

На пристроях цього виробника, може бути декілька варіацій позначок:

15.8.2; 1.8.2; Т22 – день;

15.8.1; 1.8.1; Т21 – ніч;

15.8.0; 1.8.0; Т2 – загальний обсяг.

MTX

Має такі індекси:

1.8.2 – день;

1.8.1 – ніч;

1.8.0 – загальний обсяг.

Тобто при використанні такого лічильника, ви зможете легко розмежувати денний та нічний тарифи.

Які тарифи на електроенергію у серпні 2023 року

Ціна за кіловат-годину залишається незмінною і дорівнює 2,64 гривні.

Нагадаємо! У червні оплата за розподіл світла зросла мінімум на 25%

Підвищень тарифів поки не планується. Хоча це гарантована перспектива у майбутньому, українцям варто готуватися до нових реалій.