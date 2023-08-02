Як зекономити на оплаті світла
Одним з найкращих способів зменшити комунальні є встановлення двозонного лічильника. Цей пристрій дозволяє зекономити до 50% від суми тарифу.
Читайте також Однозонний, двозонний та тризонний: як зняти показники лічильника електроенергії
Основна перевага двозонного лічильника це те, що він фіксує не тільки кількість спожитої електроенергії, а і час її використання.
Пристрій фіксує такі дані:
- кількість спожитої електрики з 7:00 до 23:00;
- витрати з 23:00 до 7:00;
- загальна кількість спожитої електроенергії.
Фіксація даних відрізняється у різних виробників лічильника. Найчастіше ви могли зустріти такі пристрої:
GAMA
На цих лічильниках є такі позначки:
- 15.8.2 – тариф в день;
- 15.8.1 – ніч;
- 15.8.0 – загальний обсяг.
NIK
На пристроях цього виробника, може бути декілька варіацій позначок:
- 15.8.2; 1.8.2; Т22 – день;
- 15.8.1; 1.8.1; Т21 – ніч;
- 15.8.0; 1.8.0; Т2 – загальний обсяг.
MTX
Має такі індекси:
- 1.8.2 – день;
- 1.8.1 – ніч;
- 1.8.0 – загальний обсяг.
Тобто при використанні такого лічильника, ви зможете легко розмежувати денний та нічний тарифи.
Які тарифи на електроенергію у серпні 2023 року
Ціна за кіловат-годину залишається незмінною і дорівнює 2,64 гривні.
Підвищень тарифів поки не планується. Хоча це гарантована перспектива у майбутньому, українцям варто готуватися до нових реалій.