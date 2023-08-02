Как сэкономить на оплате света
Одним из лучших способов снизить коммунальные является установка двухзонного счетчика. Это устройство позволяет сэкономить до 50% от суммы тарифа.
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Основное преимущество двухзонного счетчика – это то, что он фиксирует не только количество потраченой электроэнергии, но и время ее потребления.
Устройство фиксирует следующие данные:
- количество потребленного электричества с 7:00 до 23:00;
- расходы с 23:00 до 7:00;
- общее количество потребленной электроэнергии.
Фиксация данных отличается у разных производителей счетчика. Чаще всего, вы могли встретить следующие устройства:
GAMA
На этих счетчиках есть следующие отметки:
- 15.8.2 – тариф день;
- 15.8.1 – ночь;
- 15.8.0 – общий объем.
NIK
На устройствах этого производителя может быть несколько вариаций меток:
- 15.8.2; 1.8.2; Т22 – день;
- 15.8.1; 1.8.1; Т21 – ночь;
- 15.8.0; 1.8.0; Т2 – общий объем.
MTX
Имеет следующие индексы:
- 1.8.2 – день;
- 1.8.1 – ночь;
- 1.8.0 – общий объем.
То есть, при использовании такого счетчика, вы сможете легко разграничить дневной и ночной тарифы.
Какие тарифы на электроэнергию в августе 2023 года
Цена за киловатт-час остается неизменной и равна 2,64 гривны.
Повышения тарифов пока не планируется. Хотя это гарантированная перспектива в будущем, украинцам следует готовиться к новым реалиям.