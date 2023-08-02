Как сэкономить на оплате света

Одним из лучших способов снизить коммунальные является установка двухзонного счетчика. Это устройство позволяет сэкономить до 50% от суммы тарифа.

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Основное преимущество двухзонного счетчика – это то, что он фиксирует не только количество потраченой электроэнергии, но и время ее потребления.

Заметьте! Используя такой счетчик, с 23:00 до 7:00 вы заплатите только половину суммы за электричество.

Устройство фиксирует следующие данные:

количество потребленного электричества с 7:00 до 23:00;

расходы с 23:00 до 7:00;

общее количество потребленной электроэнергии.

Фиксация данных отличается у разных производителей счетчика. Чаще всего, вы могли встретить следующие устройства:

GAMA

На этих счетчиках есть следующие отметки:

15.8.2 – тариф день;

15.8.1 – ночь;

15.8.0 – общий объем.

NIK

На устройствах этого производителя может быть несколько вариаций меток:

15.8.2; 1.8.2; Т22 – день;

15.8.1; 1.8.1; Т21 – ночь;

15.8.0; 1.8.0; Т2 – общий объем.

MTX

Имеет следующие индексы:

1.8.2 – день;

1.8.1 – ночь;

1.8.0 – общий объем.

То есть, при использовании такого счетчика, вы сможете легко разграничить дневной и ночной тарифы.

Какие тарифы на электроэнергию в августе 2023 года

Цена за киловатт-час остается неизменной и равна 2,64 гривны.

Напомним! В июне оплата за распределение света выросла минимум на 25%

Повышения тарифов пока не планируется. Хотя это гарантированная перспектива в будущем, украинцам следует готовиться к новым реалиям.