Однозонні лічильники: як подавати показники

Однофазні лічильники електроенергії використовуються для однофазних мереж. Коли ви подаєте показники, до прикладу онлайн, вам потрібно дотримуватися формату "Код {пробіл} показник":

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У цьому значенні код – це десятизначний код абонента, який можна з квитанції про оплату.

Крім того, можна зателефонувати до колцентру вашого оператора, де повинні його продиктувати.

А показник – це показник приладу обліку на дату відправлення листа.

Приклад повідомлення виглядатиме ось так: 0000011111 85, 0000011111 – це десятизначний код, а 85 – показник лічильника.

Що робити з двозонними та тризонними лічильниками

Такі лічильники електроенергії допомагають зекономити кошти на оплаті рахунків за електроенергію. Вони окрім обсягу електроенергії фіксують також час її споживання. Це дозволяють користувачам приладів сплачувати за світло за "нічним" тарифом, який є дешевшим. Для споживачів, які мають зонні лічильники, показники слід подавати наступним чином:

Двозонні лічильники

Як розповідають в YASNO, на екрані двозонного лічильника послідовно відображаються обсяг спожитої електроенергії, також є кіловат-години за різними тарифами. А ще дата, поточний час та інші параметри.

Зверніть увагу! Такий тип приладів розрахований на дві зони: "день" – з 07:00 до 23:00 та "ніч" — з 23:00 до 07:00.

Для того, щоб простіше розуміти інформацію на двозонному електролічильнику, кожне показання має свій індекс, що стоїть поряд з цифрами:

На лічильниках GAMA індекс "1.5.8.2" вказує на тариф "день", а індекс "1.5.8.1" – на тариф "ніч".

індекс "1.5.8.2" вказує на тариф "день", а індекс "1.5.8.1" – на тариф "ніч". Тип лічильника NiK має за тарифом "день" індекс "Т22" або просто "Т2", а за тарифом "ніч" – "Т21" або "Т1".

Під час подачі показників користувачам потрібно у листі чи в повідомленні (залежить від того як саме ви подаєте показники) вказати три значення у форматі "Код {пробіл} показник_День {пробіл} показник_Ніч", де:

код – це десятизначний код абонента;

показник_День – це показник денної зони;

показник_Ніч – показник нічної зони.

Не забувайте розділяти усі значення пробілами, адже таким чином система приймає інформацію. Приклад повідомлення для двохзонного приладу обліку виглядає так – 0000011111 85 55 (0000011111 – це десятизначний код, 85 – показник "день", 55 – показник "ніч".

Тризонні лічильники

У такому випадку користувачам необхідно у листі чи повідомленні при подачі показників вказувати вже 4 значення. Форма виглядає так: "Код {пробіл} показник_Півпік {пробіл} показник_Ніч {пробіл} показник_Пік":

код – це десятизначний код абонента;

показник_Півпік – показник пів пікової зони приладу;

показник_Ніч – показник нічної зони;

показник_Пік – показник пікової зони.

Для тризонних тарифів доба розділена на три зони: нічна – з 23:00 до 07:00, пікова – з 08:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00, напівпікова – з 07:00 до 08:00, з 11:00 до 20:00 і з 22:00 до 23:00.

Приклад повідомлення для тризонного приладу обліку – 0000011111 85 55 15, де 0000011111 – це десятизначний код, 85 – показник Півпік, 55 – показник Ніч, 15 – показник Пік.

Варіанти подачі показів лічильника онлайн

Нагадуємо, що це можна зробити завдяки телефону, боту Viber та Telegram, офіційних сайтів операторів та спеціальних мобільних додатків.

Важливо! Терміни подачі показників щомісяця незмінні – не пізніше першого числа місяця. У випадку, коли користувач забуває вчасно подати інформацію, платіжка автоматично нараховується з більшою кількістю використаних кіловатів, адже для розрахунку, за таких обставин, беруть середнє значення.