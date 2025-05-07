Британская разведка: падение цен на нефть ухудшает финансовую ситуацию в России

Британская разведка отмечает, что резкое снижение цен на нефть серьезно бьет по российской экономике. В условиях сохранения низких цен на нефть России придется активнее тратить финансовые резервы, чтобы покрывать госрасходы.

Экономическое положение России

Снижение мировых цен на нефть серьезно усложнило возможность России профинансировать государственный бюджет на 2025 год, передает 24 Канал со ссылкой на сообщение Министерства обороны Британии в X.

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Минфин России уже уменьшил ожидаемые доходы от продажи нефти и газа на 25% – с 10,94 триллиона до 8,32 триллиона рублей (с 135 до 103 миллиардов долларов). На этом фоне прогноз бюджетного дефицита увеличен втрое – с 0,5% до 1,7% ВВП.

Несмотря на ослабление поступлений, российские власти и дальше предоставляет приоритет финансированию армии.

По данным разведки, Кремль повысил общий объем государственных расходов на 2025 год еще на 830 миллиардов рублей (примерно 10,2 миллиарда долларов), усиливая риски для экономической стабильности.

Заметьте! Британская разведка ранее сообщала о росте потерь армии России в войне против Украины и вербовке иностранцев для участия в боевых действиях.