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12 июня, 10:25
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Ощущается подорожание: как изменился курс злотого почти в середине июня

Анастасия Зорик
Основні тези
  • 12 июня официальный курс злотого в Украине снизился до 11,14 гривны.
  • Средний курс злотого в банках: покупка – 10,80 гривны, продажа – 11,45 гривны; в обменниках: покупка – 11,10 гривны, продажа – 11,20 гривны.

Курс злотого в Украине стабилен. В июне происходили незначительные колебания курса, однако, они почти не ощутимы.

Как изменился официальный курс злотого в Украине

12 июня, официальный курс злотого снизился до – 11,14 гривны (-3 копейки, по сравнению с 11 июня), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Как изменился курс злотого в банках и обменниках

Как показывают данные "Минфина", средний курс злотого в банках сейчас такой:

  • покупка – 10,80 гривны за злотый (без изменений, если сравнивать с 11 июня);
  • продажа – 11,45 гривны за злотый (без изменений).

А вот в обменниках изменения почти неощутимы:

  • покупка – 11,10 гривны за злотый (+5 копеек);
  • продажа – 11,20 гривны за злотый (+5 копеек).

Сколько надо гривен, чтобы купить 100 злотых

  • в банке приобрести 100 злотых можно ориентировочно за – 1 145 гривен;
  • в обменнике купить 100 злотых можно примерно за 1 120 гривен.

Сколько гривен можно выручить за 100 злотых сейчас

  • если обменивать 100 злотых в банке, можно получить в среднем – 1 080 гривен;
  • при обмене 100 злотых в обменнике, можно выручить ориентировочно – 1 110 гривен.