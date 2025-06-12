Ощущается подорожание: как изменился курс злотого почти в середине июня

Курс злотого в Украине стабилен. В июне происходили незначительные колебания курса, однако, они почти не ощутимы.

Как изменился официальный курс злотого в Украине

12 июня, официальный курс злотого снизился до – 11,14 гривны (-3 копейки, по сравнению с 11 июня), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Как изменился курс злотого в банках и обменниках

Как показывают данные "Минфина", средний курс злотого в банках сейчас такой:

покупка – 10,80 гривны за злотый (без изменений, если сравнивать с 11 июня);

продажа – 11,45 гривны за злотый (без изменений).

А вот в обменниках изменения почти неощутимы:

покупка – 11,10 гривны за злотый (+5 копеек);

продажа – 11,20 гривны за злотый (+5 копеек).

Сколько надо гривен, чтобы купить 100 злотых

в банке приобрести 100 злотых можно ориентировочно за – 1 145 гривен;

в обменнике купить 100 злотых можно примерно за 1 120 гривен.

Сколько гривен можно выручить за 100 злотых сейчас