Какая будет пенсия, если имеешь 21 год стажа

Чтобы определить размер пенсии, нужно учесть количество приобретенного стажа и доход. Не последнюю роль играет и возраст выхода на заслуженный отдых.

Какая пенсия будет при стаже 21 год

При стаже 21 год человек может выйти на пенсию только в 65 лет. Сделать в 60 и 63 невозможно. Дело в том, что для этого, указанного количества стажа недостаточно, пишет 24 Канал.

Читайте также Ради обогащения готовы на все: россияне хотят добывать украинский газ в Азовском море

Обратите внимание! Чтобы уйти на пенсию в 63 года в 2025 году нужно 22 года стажа. Учитывая указанные условия, выход на пенсию можно ускорить. Еще год стажа есть возможность докупить.

Проведем расчеты с учетом, что лицо имело средний доход. Соблюдем следующие условия:

Зарплата лица – 20 тысяч гривен.

Возраст выхода на заслуженный отдых – 65 лет.

Количество стажа – 21 год.

При таких исходных данных, если лицо уходит на заслуженный отдых на общих условиях, пенсионная выплата составит ориентировочно – 5 тысяч гривен.



Размер пенсии при зарплате более 20 тысяч гривен и стаже 21 год / Скриншот Пенсионный калькулятор

Заметьте! Указанные расчеты происходили через пенсионный калькулятор.