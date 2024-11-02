Какую выгоднее выбрать пенсию: по инвалидности или по возрасту
Часть пенсионеров имеет право на несколько видов пенсий одновременно. Однако, получать их вместе нельзя, гражданин может выбрать лишь одну выплату.
Какая пенсия самая выгодная
Для граждан, которые имеют I и II группой инвалидности выгодным может быть получение пенсии по инвалидности. А вот тем, кому назначили III группу стоит обратить внимание на возрастную выплату, сообщает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд.
Читайте также Отключение света уже со следующей недели: в Центроэнерго рассказали, действительно ли вернут графики
Соотношение выплат по инвалидности и по возрасту такое:
- лица, имеющие I группы должны получать выплату, равную 100% пенсии по возрасту;
- граждане с инвалидностью II группы имеют уже – 90%;
- а людям с инвалидностью III группы предоставляется – 50%.
Обратите внимание! К количеству страхового стажа, который приобрело лицо, получившее инвалидность, добавляется дополнительный стаж. То есть, период с момента получения увечья и до того дня, когда этот гражданин достигает 60 лет.