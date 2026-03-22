Не все учителя об этом знают: как увеличить зарплату уже сегодня

Базовые оклады учителей в Украине, без доплат и надбавок, остаются низкими. Хотя с 1 января 2026 года ставки по ЕТС и повысили, это почти не повлияло на реальные доходы, поэтому вопрос увеличения заработка для педагогов остается актуальным.

Как учитель может увеличить себе зарплату?

Несмотря на ограниченный уровень базовых должностных окладов, действующая система оплаты труда в образовании предусматривает ряд легальных инструментов, которые позволяют педагогам существенно повысить свой доход.

Интересно Налог на прибыль в Украине: сколько денег надо отдавать государству

Одним из самых эффективных механизмов является прохождение сертификации педагогических работников, которая дает право на установление надбавки в размере 20% к должностному окладу сроком на три года. Это один из немногих инструментов, обеспечивающий долгосрочное повышение дохода без привязки к дополнительной нагрузке.

Справочно: Все эти инструменты функционируют в рамках общей системы, где базовый оклад определяется по Единой тарифной сетке в соответствии с приказом МОН №557, а также подлежит обязательному повышению на 40% согласно постановлению Кабинета Министров №1749.

Дополнительно действует также гарантированная ежемесячная доплата за работу в неблагоприятных условиях (постановление КМУ №1286), которая составляет около 2 000 гривен, но корректируется в зависимости от педагогической нагрузки.

Из-за чего еще может вырасти зарплата учителя?

Второй вариант – это повышение квалификации и получение педагогических званий. В частности, присвоение звания "учитель-методист" предусматривает дополнительную надбавку ориентировочно на уровне 15% от должностного оклада.

Обратите внимание! Для этого необходимо пройти аттестацию и подтвердить профессиональные результаты, что делает этот инструмент более доступным для опытных педагогов.

Существенно влияют на размер выплат и доплаты за дополнительные виды деятельности, которые могут составлять от 10% до 20%. Речь идет, в частности, о работе в инклюзивных классах (примерно +20%), проверку письменных работ (в пределах 10–20% в зависимости от предмета), а также выполнение обязанностей заведующего учебным кабинетом.

Важно! Последняя функция предусматривает ответственность за материальную базу, безопасность и организацию образовательного процесса, однако также сопровождается финансовой надбавкой.

Отдельно стоит выделить надбавку за престижность труда, которая в соответствии с действующими нормами может составлять до 30% должностного оклада. Она устанавливается руководителем учебного заведения, но на практике ее размер часто зависит от финансовых возможностей местного бюджета и может быть снижен до минимального уровня.

Повысят ли зарплаты учителям в 2026 году?