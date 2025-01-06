Украина и Польша планируют организовать совместный газовый хаб: что известно

Польша и Украина планируют организовать совместный газовый хаб. Это решение, утвержденное меморандумом, который подписали обе страны в 2024 году.

Как будут организовывать этот хаб

Посол Василий Боднар отметил, что сейчас происходит проработка возможности достройки соответствующих интерконнекторов, сообщает 24 Канал со ссылкой на телемарафон.

Читайте также Как изменился размер прожиточного минимума в 2025 году

Василий Боднар Посол Украины в Польше Мы уже подписали соответствующий меморандум с польской стороной о проработке возможностей достройки и поставки через газовый порт в Швиноущу, это на северо-западе Польши, сжиженного газа в нашу систему подземных газохранилищ.

Как отмечает Бондарь, этот механизм является важным элементом системы энергетической безопасности. К тому же реализация этого плана будет способствовать независимости от российского сырья.

Обратите внимание! Бондарь отметил, что Украина имеет достаточно подземных газохранилищ, которые могут хранить газ, закупленный летом.