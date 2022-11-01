Украинскую энергетику поддерживают 12 стран: в Минэнерго объяснили, насколько это поможет

Правительство и компании 12 стран помогают энергетическим оборудованием. В Украине нехватка средств для срочного ремонта.

Поддержка партнеров из других стран происходит не один день. Об этом для 24 каналу рассказал советник министра энергетики Александр Харченко.

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"Мы очень активно сотрудничаем с зарубежными партнерами. Их более 12. Уже много случаев, когда немецкие энергетики берут выходные, отпуска и везут нам оборудование, чтобы поскорее все восстановить", – отметил Харченко.

Запасы оборудования иссякают

По словам советника министра, в помощь Украине приходят и польские энергетики. Они снимают свое оборудование, которое на использовании, и срочно везут в Украину.

Мы действительно получаем мощную поддержку. Нам предоставляют большое количество разного оборудования уже сейчас, и работа эта расширяется. К сожалению, из-за атак даже тот запас, который был на сентябрь, исчерпывается, – сказал Харченко.

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