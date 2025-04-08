В Кабмине одобрили годовой отчет о выполнении госбюджета
- Кабмин одобрил годовой отчет о выполнении госбюджета с расходами почти 4,5 триллиона гривен и доходами 3,12 триллиона гривен.
- Дефицит бюджета за 2024 год составляет 1,36 триллиона гривен, а предоставленные кредиты – 7 миллиардов гривен.
В отчете говорится о выполнении бюджета за прошлый год. Среди цифр представлены расходы на уровне почти 4,5 триллиона гривен. Сейчас документ уже направили в Верховную Раду, президенту и Счетной палате.
Какие цифры представлены в отчете
Как сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал нардепа Алексея Гончаренко, в документе говорится о доходах в 2024 году на уровне 3,12 триллиона гривен, а расходы – на уровне 4,49 триллиона гривен.
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- В то же время дефицит за 2024 год составляет 1,36 триллиона гривен,
- Возвращенные кредиты – 12,5 миллиарда гривен,
- Предоставленные кредиты – 7 миллиардов гривен.
По словам Гончаренко, в парламенте отчет должен представить чиновник, ответственный за бюджетную политику. Также с докладами выступят председатель бюджетного комитета и Председатель Счетной палаты.
Кроме того, при необходимости будут еще и выступления главных распорядителей средств, чтобы провоцировать результаты своих программ.
Напоминаем! Такой отчет правительство должно было подать еще до 1 апреля в соответствии с Регламентом Верховной Рады.