В Кабмине одобрили годовой отчет о выполнении госбюджета

В отчете говорится о выполнении бюджета за прошлый год. Среди цифр представлены расходы на уровне почти 4,5 триллиона гривен. Сейчас документ уже направили в Верховную Раду, президенту и Счетной палате.

Какие цифры представлены в отчете

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал нардепа Алексея Гончаренко, в документе говорится о доходах в 2024 году на уровне 3,12 триллиона гривен, а расходы – на уровне 4,49 триллиона гривен.

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В то же время дефицит за 2024 год составляет 1,36 триллиона гривен,

Возвращенные кредиты – 12,5 миллиарда гривен,

Предоставленные кредиты – 7 миллиардов гривен.

По словам Гончаренко, в парламенте отчет должен представить чиновник, ответственный за бюджетную политику. Также с докладами выступят председатель бюджетного комитета и Председатель Счетной палаты.

Кроме того, при необходимости будут еще и выступления главных распорядителей средств, чтобы провоцировать результаты своих программ.

Напоминаем! Такой отчет правительство должно было подать еще до 1 апреля в соответствии с Регламентом Верховной Рады.