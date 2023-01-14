Как украинцам получить 6 600 гривен от ООН

Одна из программ ООН оказывает вынужденным переселенцам не только денежную помощь, но ваучеры на продукты питания. Сумма помощи будет зависеть от количества членов семьи.

Кто может получить помощь

Помощь по Всемирной продовольственной программе от ООН предусмотрена для переселенцев, зарегистрировавших справку ВПЛ. Дело в том, что самостоятельно податься на программу невозможно, ведь списки формирует Минсоцполитики на основе данных из Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах.

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К слову, согласно данным Мининтеграции, Всемирная продовольственная программа ООН с начала полномасштабного вторжения России предоставила Украине 137 тысяч тонн продовольствия и более 370 миллионов долларов финансовой помощи.

Сумма зависит от количества членов семьи

Один человек в семье – 2 200 гривен.

Два человека в семье – 4 400 гривен.

Три человека в семье – 6 660 гривен.

Четыре человека в семье – 8 800 гривен.

Пять и более человек – 11 100 гривен.

Как получить помощь от ООН

Сейчас возможно максимум получить 6 660 гривен на семью.

Чтобы оформить финансовую помощь, вам нужно будет зарегистрироваться, указав:

номер телефона,

имя и фамилию,

идентификационный код (номер карты налогоплательщика).

Самый легкий способ сделать это – позвонить на горячую линию программы 0 800 600 122.

После успешной регистрации оператором, на ваш номер телефона поступит SMS-сообщение с кодом банковского перевода от Western Union (система денежных переводов наличными).

Забрать перевод от ООН наличными можно в:

партнерских банках (ближайшие можно найти по этой ссылке);

в отделениях Новой почты и Укрпочты.

Как снять наличные

Для того чтобы снять наличные деньги вы должны иметь с собой любой документ, удостоверяющий вашу личность.

Однако если вы являетесь клиентом ПриватБанка, А-Банка или Ощадбанка, вы также можете осуществить онлайн-перевод на свой банковский счет. Подробную инструкцию перевода смотрите здесь.

Если вам меньше 18 лет и у вас нет официального опекуна, то для получения выплаты от ООН необходимо обратиться в любое отделение партнерского банка программы, где вам предоставят полноценную консультацию по оформлению.