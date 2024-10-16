Как украинцы могут восстановить или оформить пенсию из-за границы
Источник:Минреинтеграции
Украинцы, которые выехали за границу и получили временную защиту, могут дистанционно оформить или возобновить выплату пенсий. Это касается и тех, кому выплата пенсий была приостановлена во время военного положения.
Как оформить пенсию дистанционно
Граждане, достигшие пенсионного возраста, могут впервые оформить пенсию, сообщают в Минреинтеграции.
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Чтобы дистанционно оформить или восстановить пенсию за рубежом через портал Пенсионного фонда Украины, нужно выполнить следующие шаги:
- Оформите электронную подпись (КЭП) – это необходимо для доступа ко всем функциям электронного кабинета.
- Войдите в личный кабинет на портале ПФУ с помощью своей квалифицированной электронной подписи.
- В разделе "О пенсионном обеспечении" выберите вкладку "Заявление на назначение пенсии" и выберите соответствующий вид пенсии (например, пенсия по возрасту).
- Заполните анкету с необходимой информацией.
- Добавьте скан-копии всех необходимых документов (паспорт, идентификационный код, документ о временной защите и т.д.).
- Проверьте правильность внесенных данных и подпишите заявление с помощью КЭП.
- Отправьте заявление в ПФУ в электронном виде.
Информация об обработке заявления и соответствующее решение будет отображаться в вашем личном кабинете на портале ПФУ.
Как оформить пенсию по почте
Чтобы отправить документы для оформления или восстановления пенсии по почте, следует выполнить следующие шаги:
- Получите документы, подтверждающие временную защиту и регистрацию за рубежом от компетентных органов страны вашего пребывания.
- Переведите и легализуйте копии документов. Это можно сделать через ближайшее Консульство Украины.
- Напишите заявление на получение или восстановление пенсии, прикрепив к нему переведенные и легализованные документы.
- Отправьте заявление вместе с документами по почте в Пенсионный фонд Украины (ПФУ).
Важно! Банковские счета для зачисления пенсионных выплат можно открыть удаленно, без необходимости личного визита в банк.