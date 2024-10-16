Как украинцы могут восстановить или оформить пенсию из-за границы

16 октября 2024, 15:01
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Автор: Дарья Подвышенная

Источник:

Минреинтеграции

Украинцы, которые выехали за границу и получили временную защиту, могут дистанционно оформить или возобновить выплату пенсий. Это касается и тех, кому выплата пенсий была приостановлена во время военного положения.

Как оформить пенсию дистанционно

Граждане, достигшие пенсионного возраста, могут впервые оформить пенсию, сообщают в Минреинтеграции.

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Чтобы дистанционно оформить или восстановить пенсию за рубежом через портал Пенсионного фонда Украины, нужно выполнить следующие шаги:

  1. Оформите электронную подпись (КЭП) – это необходимо для доступа ко всем функциям электронного кабинета.
  2. Войдите в личный кабинет на портале ПФУ с помощью своей квалифицированной электронной подписи.
  3. В разделе "О пенсионном обеспечении" выберите вкладку "Заявление на назначение пенсии" и выберите соответствующий вид пенсии (например, пенсия по возрасту).
  4. Заполните анкету с необходимой информацией.
  5. Добавьте скан-копии всех необходимых документов (паспорт, идентификационный код, документ о временной защите и т.д.).
  6. Проверьте правильность внесенных данных и подпишите заявление с помощью КЭП.
  7. Отправьте заявление в ПФУ в электронном виде.

Информация об обработке заявления и соответствующее решение будет отображаться в вашем личном кабинете на портале ПФУ.

Как оформить пенсию по почте

Чтобы отправить документы для оформления или восстановления пенсии по почте, следует выполнить следующие шаги:

  1. Получите документы, подтверждающие временную защиту и регистрацию за рубежом от компетентных органов страны вашего пребывания.
  2. Переведите и легализуйте копии документов. Это можно сделать через ближайшее Консульство Украины.
  3. Напишите заявление на получение или восстановление пенсии, прикрепив к нему переведенные и легализованные документы.
  4. Отправьте заявление вместе с документами по почте в Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Важно! Банковские счета для зачисления пенсионных выплат можно открыть удаленно, без необходимости личного визита в банк.