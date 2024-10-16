Как оформить пенсию дистанционно

Граждане, достигшие пенсионного возраста, могут впервые оформить пенсию, сообщают в Минреинтеграции.

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Чтобы дистанционно оформить или восстановить пенсию за рубежом через портал Пенсионного фонда Украины, нужно выполнить следующие шаги:

Оформите электронную подпись (КЭП) – это необходимо для доступа ко всем функциям электронного кабинета. Войдите в личный кабинет на портале ПФУ с помощью своей квалифицированной электронной подписи. В разделе "О пенсионном обеспечении" выберите вкладку "Заявление на назначение пенсии" и выберите соответствующий вид пенсии (например, пенсия по возрасту). Заполните анкету с необходимой информацией. Добавьте скан-копии всех необходимых документов (паспорт, идентификационный код, документ о временной защите и т.д.). Проверьте правильность внесенных данных и подпишите заявление с помощью КЭП. Отправьте заявление в ПФУ в электронном виде.

Информация об обработке заявления и соответствующее решение будет отображаться в вашем личном кабинете на портале ПФУ.

Как оформить пенсию по почте

Чтобы отправить документы для оформления или восстановления пенсии по почте, следует выполнить следующие шаги:

Получите документы, подтверждающие временную защиту и регистрацию за рубежом от компетентных органов страны вашего пребывания. Переведите и легализуйте копии документов. Это можно сделать через ближайшее Консульство Украины. Напишите заявление на получение или восстановление пенсии, прикрепив к нему переведенные и легализованные документы. Отправьте заявление вместе с документами по почте в Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Важно! Банковские счета для зачисления пенсионных выплат можно открыть удаленно, без необходимости личного визита в банк.