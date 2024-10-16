Як оформити пенсію дистанційно

Громадяни, які досягли пенсійного віку, можуть вперше оформити пенсію, повідомляють в Мінреінтеграції.

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Щоб дистанційно оформити або відновити пенсію за кордоном через портал Пенсійного фонду України, потрібно виконати наступні кроки:

Оформіть електронний підпис (КЕП) – це необхідно для доступу до всіх функцій електронного кабінету. Увійдіть в особистий кабінет на порталі ПФУ за допомогою свого кваліфікованого електронного підпису. У розділі "Щодо пенсійного забезпечення" оберіть вкладку "Заява на призначення пенсії" і виберіть відповідний вид пенсії (наприклад, пенсія за віком). Заповніть анкету із необхідною інформацією. Додайте скан-копії всіх необхідних документів (паспорт, ідентифікаційний код, документ про тимчасовий захист тощо). Перевірте правильність внесених даних і підпишіть заяву за допомогою КЕП. Відправте заяву до ПФУ в електронному вигляді.

Інформація про обробку заяви та відповідне рішення буде відображатись у вашому особистому кабінеті на порталі ПФУ.

Як оформити пенсію поштою

Щоб відправити документи для оформлення або відновлення пенсії поштою, слід виконати такі кроки:

Отримайте документи, що підтверджують тимчасовий захист і реєстрацію за кордоном від компетентних органів країни вашого перебування. Перекладіть та легалізуйте копії документів. Це можна зробити через найближче Консульство України. Напишіть заяву на отримання або відновлення пенсії, прикріпивши до неї перекладені та легалізовані документи. Відправте заяву разом із документами поштою до Пенсійного фонду України (ПФУ).

Важливо! Банківські рахунки для зарахування пенсійних виплат можна відкрити віддалено, без необхідності особистого візиту до банку.