Як оформити пенсію дистанційно
Громадяни, які досягли пенсійного віку, можуть вперше оформити пенсію, повідомляють в Мінреінтеграції.
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Щоб дистанційно оформити або відновити пенсію за кордоном через портал Пенсійного фонду України, потрібно виконати наступні кроки:
- Оформіть електронний підпис (КЕП) – це необхідно для доступу до всіх функцій електронного кабінету.
- Увійдіть в особистий кабінет на порталі ПФУ за допомогою свого кваліфікованого електронного підпису.
- У розділі "Щодо пенсійного забезпечення" оберіть вкладку "Заява на призначення пенсії" і виберіть відповідний вид пенсії (наприклад, пенсія за віком).
- Заповніть анкету із необхідною інформацією.
- Додайте скан-копії всіх необхідних документів (паспорт, ідентифікаційний код, документ про тимчасовий захист тощо).
- Перевірте правильність внесених даних і підпишіть заяву за допомогою КЕП.
- Відправте заяву до ПФУ в електронному вигляді.
Інформація про обробку заяви та відповідне рішення буде відображатись у вашому особистому кабінеті на порталі ПФУ.
Як оформити пенсію поштою
Щоб відправити документи для оформлення або відновлення пенсії поштою, слід виконати такі кроки:
- Отримайте документи, що підтверджують тимчасовий захист і реєстрацію за кордоном від компетентних органів країни вашого перебування.
- Перекладіть та легалізуйте копії документів. Це можна зробити через найближче Консульство України.
- Напишіть заяву на отримання або відновлення пенсії, прикріпивши до неї перекладені та легалізовані документи.
- Відправте заяву разом із документами поштою до Пенсійного фонду України (ПФУ).
Важливо! Банківські рахунки для зарахування пенсійних виплат можна відкрити віддалено, без необхідності особистого візиту до банку.