Может быть хуже: украинцы беспокоятся из-за роста курса и увеличения цен

Индекс потребительских настроений украинцев уменьшился в октябре этого года. В целом он снизился на 3,8 пункта и достиг 68,8 пунктов.

Почему снизился индекс потребительских настроений

Украинцы начали больше переживать из-за роста курса доллара. Также волнение среди населения вызывает постепенное увеличение цен, сообщает 24 Канал со ссылкой на исследование Info Sapiens.

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Заметьте! Индекс потребительских настроений рассчитывается на основе мнения 1 тысячи человек старше 16 лет. Респондентов выбирают случайно.

Продолжаем наблюдать негативную динамику индекса потребительских настроений. Драйвером негативной динамики продолжают быть ухудшенные экономические ожидания, особое снижение показывает индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года,

– отмечают аналитики.

Обратите внимание! Инфляционные и девальвационные ожидания также не претерпели изменений.

Как изменились другие показатели:

Индекс текущего положения в октябре составил 54,3 пункта, это на 1,5 пункта меньше чем в сентябре.

в октябре составил 54,3 пункта, это на 1,5 пункта меньше чем в сентябре. Индекс ожидаемой динамики безработицы – в октябре достиг 127,5 пункта – увеличился на 6,9 пункта, по сравнению с сентябрьским показателем.

– в октябре достиг 127,5 пункта – увеличился на 6,9 пункта, по сравнению с сентябрьским показателем. Индекс девальвационных ожиданий – составил в октябре 172,4 пункта – на 2,7 пункта больше чем в сентябре.

– составил в октябре 172,4 пункта – на 2,7 пункта больше чем в сентябре. Индекс экономических ожиданий – в октябре 78,5 пункта – уменьшился на 5,3 пункта, по сравнению со значением в сентябре.

– в октябре 78,5 пункта – уменьшился на 5,3 пункта, по сравнению со значением в сентябре. Индекс инфляционных ожиданий – достиг 190,7 пункта в октябре – на 2,9 пункта больше чем в сентябре.