Для чего установят такие электростанции

О решении, относительно установки электростанции на воде в Одесской области говорится в постановлении Кабмина №1069 от 13 сентября 2024 года.

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Обратите внимание! Точная дата, когда электрические станции на плаву будут установлены в Одесской области – неизвестно. Продолжается подготовка.

Благодаря этим мерам правительство хочет усилить энергетическую безопасность Украины. Также это решение должно способствовать ликвидации последствий российской агрессии.

Постановление утверждает, что некоторые меры для внедрения этого решения могут осуществляться путем заключения договора о закупке (без проведения открытых торгов). Речь идет о:

аренде судов технического флота, где и размещены газопоршневые или газотурбинные установки для производства электроэнергии;

услугах по найму.

Заметьте! Решение принято с учетом намерения правительства искать и развивать альтернативные источники электроэнергии.