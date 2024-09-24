Для чого встановлять такі електростанції

Про рішення, відносно встановлення електростанції на воді у Одеській області йдеться у постанові Кабміну №1069 від 13 вересня 2024 року.

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Зверніть увагу! Точна дата, коли електричні станції на плаву будуть встановлені на Одещині – невідомо. Триває підготовка.

Завдяки цим заходам уряд хоче посилити енергетичну безпеку України. Також це рішення має сприяти ліквідації наслідків російської агресії.

Постанова затверджує, що деякі заходи для впровадження цього рішення можуть здійснюватися шляхом укладення договору про закупівлю (без проведення відкритих торгів). Йдеться про:

оренду суден технічного флоту, де і розміщені газопоршневі чи газотурбінні установки для виробництва електроенергії;

послуги з найму.

Зауважте! Рішення прийняте з огляду на намір уряду шукати і розвивати альтернативні джерела електроенергії.