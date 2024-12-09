Пенсии украинцев снизятся на 30%: кому ожидать уменьшения выплат

В Телеграмме активно распространяется информация относительно уменьшения социальных выплат. Согласно этим сообщениям, пенсии части пенсионеров снизятся на треть.

Действительно ли снизятся пенсионные выплаты в декабре

Причиной снижения пенсий авторы таких постов называют принятие нового закона, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "На пенсии".

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Однако на самом деле эта информация является фейковой. Таким образом телеграмм-каналы только привлекают новых подписчиков.



Пример сообщения в телеграмм-каналах / скриншоты издания "На пенсии"

В чем суть таких фейков:

Авторы таких постов придумывают резонансные события, которые являются триггерными для общества (например, уменьшение пенсий). В текст добавляется ссылка по которой якобы можно узнать подробную информацию. После перехода по ссылке лицо просят подписаться на определенный телеграмм-канал, где якобы и есть нужная информация. На самом деле никакой информации по ссылке нет, таким образом "набивают" подписчиков на определенный телеграмм-канал.

Обратите внимание! Чтобы проверить информацию, необходимо сделать небольшое исследование Самым действенным методом является поиск первоисточника. Если как в приведенном примере речь идет о законе относительно пенсионных выплат, то авторитетным источником будет, например, ПФУ и ВРУ, но отнюдь не неизвестный телеграмм-канал.