Чи дійсно знизяться пенсійні виплати у грудні

Причиною зниження пенсій автори таких постів називають прийняття нового закону, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання "На пенсії".

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Однак, насправді ця інформація є фейковою. Таким чином телеграм-канали лише приваблюють нових підписників.



Приклад повідомлення у телеграм-каналах / скриншоти видання "На пенсії"

В чому суть таких фейків:

Автори таких постів вигадують резонансні події, що є тригерними для суспільства (наприклад, зменшення пенсій). В текст додається посилання за яким нібито можна дізнатися детальну інформацію. Після переходу за посиланням особу просять підписатись на певний телеграм-канал, де нібито і є потрібна інформація. Насправді ніякої інформації за посиланням немає, таким чином "набивають" підписників на певний телеграм-канал.

Зверніть увагу! Аби перевірити інформацію, необхідно зробити невелике дослідження Найдієвішим методом є пошук першоджерела. Якщо як у наведеному прикладі йдеться про закон відносно пенсійних виплат, то авторитетним джерелом буде, наприклад, ПФУ та ВРУ, але аж ніяк не невідомий телеграм-канал.