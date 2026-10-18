Пенсия вырастет на 54%: что нужно сделать, чтобы получить максимальную надбавку

Размер будущих государственных выплат – это не окончательный приговор, ведь на него можно существенно повлиять самостоятельно. Для этого существует вполне легальный механизм, требующий лишь изменения личных планов относительно завершения карьеры.

Кто сможет получить пенсию на 50 % больше

Если гражданин решит отложить выход на заслуженный отдых и продолжит официально работать, его базовая пенсия может вырасти более чем на 50%. Такой финансовый бонус гарантируется статьей 29 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Чтобы воспользоваться этим правом, необходимо достичь 60-летнего возраста, накопить необходимое количество страхового стажа (в 2026 году это 33 года) и сознательно не обращаться за оформлением пенсии. Ежемесячная надбавка напрямую зависит от того, на какой срок вы отложите выплаты.

Сколько именно добавят к пенсии за каждый год

Закон устанавливает четкую шкалу начисления бонусов. Если вы откладываете пенсию на срок до пяти лет, то за каждый месяц дополнительной работы выплата будет увеличиваться на 0,5%, что составляет 6% за один полный год.

Зато для тех, кто готов ждать более пяти лет, ставка увеличивается до 0,75% ежемесячно. Таким образом, отсрочка на шесть лет (или 72 месяца) обеспечит вам максимальный прирост базового уровня пенсии целых 54%.

Всегда ли выгодно откладывать выход на пенсию

Перед принятием решения эксперты советуют тщательно просчитать все "за" и "против". Например, если ваша расчетная средняя пенсия составляет 7 272 гривны, то за два года отсрочки вы физически недополучите более 174 тысяч гривен.

После оформления выплат ваша ежемесячная надбавка за эти два года составит около 1 000 гривен. Соответственно, чтобы просто компенсировать потерянные за время работы средства, понадобится не один год, поэтому этот инструмент подходит прежде всего тем, кто имеет высокую зарплату, крепкое здоровье и желание оставаться в профессии.

Что еще предусмотрено для пожилых украинцев в плане доплат

Напомним, как уже сообщалось, украинская пенсионная система имеет и другие автоматические механизмы поддержки, не требующие отказа от выплат. В частности, по достижении 70 лет пенсионерам ежемесячно доплачивают 300 гривен.

Для граждан в возрасте от 75 до 79 лет эта сумма возрастной бонус увеличивается до 456 гривен, а 80-летние получают дополнительные 570 гривен. Главное условие для начисления этих средств – общий размер вашей пенсии не должен превышать отметку в 10 340 гривен.