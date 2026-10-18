Кто сможет получить пенсию на 50 % больше

Если гражданин решит отложить выход на заслуженный отдых и продолжит официально работать, его базовая пенсия может вырасти более чем на 50%. Такой финансовый бонус гарантируется статьей 29 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Чтобы воспользоваться этим правом, необходимо достичь 60-летнего возраста, накопить необходимое количество страхового стажа (в 2026 году это 33 года) и сознательно не обращаться за оформлением пенсии. Ежемесячная надбавка напрямую зависит от того, на какой срок вы отложите выплаты.

Сколько именно добавят к пенсии за каждый год

Закон устанавливает четкую шкалу начисления бонусов. Если вы откладываете пенсию на срок до пяти лет, то за каждый месяц дополнительной работы выплата будет увеличиваться на 0,5%, что составляет 6% за один полный год.

Зато для тех, кто готов ждать более пяти лет, ставка увеличивается до 0,75% ежемесячно. Таким образом, отсрочка на шесть лет (или 72 месяца) обеспечит вам максимальный прирост базового уровня пенсии целых 54%.

Всегда ли выгодно откладывать выход на пенсию

Перед принятием решения эксперты советуют тщательно просчитать все "за" и "против". Например, если ваша расчетная средняя пенсия составляет 7 272 гривны, то за два года отсрочки вы физически недополучите более 174 тысяч гривен.

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После оформления выплат ваша ежемесячная надбавка за эти два года составит около 1 000 гривен. Соответственно, чтобы просто компенсировать потерянные за время работы средства, понадобится не один год, поэтому этот инструмент подходит прежде всего тем, кто имеет высокую зарплату, крепкое здоровье и желание оставаться в профессии.

Что еще предусмотрено для пожилых украинцев в плане доплат

Напомним, как уже сообщалось, украинская пенсионная система имеет и другие автоматические механизмы поддержки, не требующие отказа от выплат. В частности, по достижении 70 лет пенсионерам ежемесячно доплачивают 300 гривен.

Для граждан в возрасте от 75 до 79 лет эта сумма возрастной бонус увеличивается до 456 гривен, а 80-летние получают дополнительные 570 гривен. Главное условие для начисления этих средств – общий размер вашей пенсии не должен превышать отметку в 10 340 гривен.