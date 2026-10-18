Хто зможе отримати пенсію на 50% більшу

Якщо громадянин вирішить відкласти свій вихід на заслужений відпочинок і продовжить офіційно працювати, його базова пенсія може зрости на понад 50%. Такий фінансовий бонус гарантується статтею 29 закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Щоб скористатися цим правом, потрібно досягти 60-річного віку, накопичити необхідну кількість страхового стажу (у 2026 році це 33 роки) та свідомо не звертатися за оформленням пенсії. Щомісячна надбавка безпосередньо залежить від того, на скільки часу ви відтермінуєте виплати.

Скільки саме додадуть до пенсії за кожен рік

Закон встановлює чітку градацію для нарахування бонусів. Якщо ви відкладаєте пенсію на термін до п'яти років, то за кожен місяць додаткової роботи виплата зростатиме на 0,5%, що дорівнює 6% за один повний рік.

Натомість для тих, хто готовий чекати понад п'ять років, ставка зростає до 0,75% щомісяця. Таким чином, відтермінування на шість років (або 72 місяці) забезпечить вам максимальний приріст базового рівня пенсії аж на 54%.

Чи завжди вигідно відкладати вихід на пенсію

Перед ухваленням рішення експерти радять ретельно прорахувати математику втрат і здобутків. Наприклад, якщо ваша розрахункова середня пенсія становить 7 272 гривні, то за два роки відтермінування ви фізично недоотримаєте понад 174 тисячі гривень.

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Після оформлення виплат ваша щомісячна надбавка за ці два роки складе близько 1 000 гривень. Відповідно, щоб просто компенсувати втрачені за час роботи кошти, знадобиться не один рік, тому цей інструмент підходить передусім тим, хто має високу зарплату, міцне здоров'я та бажання залишатися в професії.

Які ще доплати передбачені для літніх українців

Нагадаємо, як вже повідомлялося, українська пенсійна система має й інші автоматичні механізми підтримки, які не вимагають відмови від виплат. Зокрема, після досягнення 70 років пенсіонерам щомісяця доплачують 300 гривень.

Для громадян віком від 75 до 79 років цей віковий бонус зростає до 456 гривень, а 80-річні отримують додаткові 570 гривень. Головна умова для нарахування цих коштів – загальний розмір вашої пенсії не повинен перевищувати позначку в 10 340 гривень.