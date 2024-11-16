Как увеличится размер пенсии: это можно сделать при выходе на пенсию не позднее 60 лет

Известно, что те пенсионеры, которые продолжают работать, а пенсию решили получать позже, могут получать увеличенный размер пенсионных выплат. Иногда размер может вырасти даже более чем на 50%. Для этого нужно, чтобы пенсионер подал специальное обращение в Пенсионный фонд.

Как можно увеличить свою пенсию

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на "Правительственный портал", при отсрочке до 60 месяцев размер пенсионных выплат по возрасту возрастает на 0,5% после достижения 60 лет за каждый полный месяц приобретенного страхового стажа.

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В то же время если отсрочка более 60 месяцев, тогда пенсия растет на 0,75% после 60 лет за каждый полный месяц приобретенного страхового стажа.

Поэтому если пенсионер в дальнейшем работает после достижения пенсионного возраста, то пенсия меняется следующим образом:

за год – вырастет на 6%,

– вырастет на 6%, за 2 года – вырастет на 12%,

– вырастет на 12%, за 6 лет – вырастет на 54%.

Обратите внимание! Для того, чтобы выйти на заслуженный отдых "с отсрочкой" нужно подать обращение в Пенсионный фонд. Обычно выплаты назначаются по заявлению пенсионера с первого числа месяца.