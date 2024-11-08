В полтора раза: как увеличить свои пенсионные выплаты

Украинцев стимулируют позже выходить на пенсию. Например за каждый дополнительный год работы пенсия увеличивается на 6%, тогда как за шесть лет – на 54%.

Как увеличить пенсию

Украинец может самостоятельно выбирать, или ему выходить на пенсию по возрасту, или же продолжить свою работу, передает 24 Канал со ссылкой на правительство.

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То есть те лица, которые работают после получения права на пенсию, могут получить достаточно большие выплаты. Расценки следующие:

на 0,5% – за каждый полный месяц страхового стажа после достижения пенсионного возраста в случае отсрочки выхода на пенсию на срок до 60 месяцев;

– за каждый полный месяц страхового стажа после достижения пенсионного возраста в случае отсрочки выхода на пенсию на срок до 60 месяцев; на 0,75% – за каждый полный месяц страхового стажа после достижения пенсионного возраста, в случае отсрочки выхода на пенсию на срок более 60 месяцев.

Лица, которые решили отложить свой выход на пенсию менее чем на 60 месяцев, получат надбавку к пенсии. В частности, за каждый год отсрочки пенсионеры получат дополнительные 6% к пенсии. Для тех, кто откладывает выход на пенсию на два года, общая надбавка составит 12%.

Обратите внимание! Отсрочка на 6 лет увеличит пенсию украинца на 54%.