Як збільшити пенсію

Українець може самостійно обирати, чи йому виходити на пенсію за віком, або ж продовжити свою роботу, передає 24 Канал з посиланням на уряд.

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Тобто ті особи, які працюють після отримання права на пенсію, можуть отримати досить великі виплати. Розцінки такі:

на 0,5% – за кожен повний місяць страхового стажу після досягнення пенсійного віку в разі відстрочення виходу на пенсію на термін до 60 місяців;

– за кожен повний місяць страхового стажу після досягнення пенсійного віку в разі відстрочення виходу на пенсію на термін до 60 місяців; на 0,75% – за кожен повний місяць страхового стажу після досягнення пенсійного віку, в разі відстрочення виходу на пенсію на термін понад 60 місяців.

Особи, які вирішили відкласти свій вихід на пенсію менш ніж на 60 місяців, отримають надбавку до пенсії. Зокрема, за кожен рік відстрочки пенсіонери отримають додаткові 6% до пенсії. Для тих, хто відкладає вихід на пенсію на два роки, загальна надбавка становитиме 12%.

Зверніть увагу! Відстрочка на 6 років збільшить пенсію українця на 54%.