Украина существенно увеличит бюджет на войну в 2025 году

Кабмин принял решение об увеличении военного бюджета на этот год. Средства должны быть использованы для нужд украинского войска.

Как увеличится военный бюджет

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что военный бюджет будет увеличен на 500 миллиардов гривен. Вследствие этого, рекордно вырастут нынешние расходы.

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Ярослав Железняк Народный депутат Украины То есть, нынешние расходы достигнут рекордного значения – 3,73 триллиона гривен.

Железняк отметил, что поддержали это решение 298 депутатов.

Напомним! Денис Шмыгаль объяснил, что дофинансирование военного бюджета в этом году является необходимостью, поскольку предварительное планирование происходило с учетом плана МВФ, где война должна была продолжаться до лета 2024 года.

Какой военный бюджет Украины будет в 2025 году

Минфин обнародовал проект госбюджета Украины на следующий год. Согласно плану, расходы на оборонный сектор в 2025 году будут достигать 2 223 миллиардов гривен. Это 26,3% от прогнозируемого ВВП.

Средства будут использованы для:

приобретение оружия и военной техники;

обеспечения военных;

поддержки оборонно-промышленного комплекса.

Сергей Марченко Министр финансов Украины Финансирование сектора безопасности и обороны является ключевым приоритетом, что зложено в проекте Государственного бюджета Украины на 2025 год. Расходы для обеспечения эффективного противостояния врагу будут расти. Все внутренние поступления и заимствования направим на нужды защитников Украины. Помощь гражданам, поддержка ветеранов, социальные услуги – также в фокусе правительства на следующий год.

Заметьте! Также в проект бюджета заложены деньги на поддержку переселенцев, наиболее пострадавших регионов и энергетическую трансформацию.