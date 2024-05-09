Как узнать об отключении электроэнергии в регионах и где найти графики

Украинская энергосистема существенно пострадала в результате атак россиян, особенно после атаки "Шахедов" 8 мая. В общем, за время полномасштабного вторжения было повреждено около 70% генерации энергии, и теперь страна перешла в режим экономии.

Будут ли отключения

По данным Минэнерго, за прошедшие сутки энергопотребности Украины удовлетворялись за счет собственной генерации, коммерческого импорта и аварийной помощи от энергосистем Польши, Румынии и Словакии.

Смотрите также НКРЭКУ планирует повышение тарифов на воду: кого будут ждать новые платежки

Дополнительно, в дневные часы Украина получила экстренные излишки электроэнергии из Польши.

Сегодня на запрос Украины уже осуществлялась аварийная поставка электроэнергии от Польши, Румынии и Словакии. Привлечение аварийной помощи предполагается и в часы вечернего максимума потребления электроэнергии,

– объясняют в Минэнерго.

Из-за ограничений в сети оператора системы передачи, 8 мая были введены графики отключений для промышленности в Харьковской области и в Кривом Роге. Эти ограничения остаются действующими и сегодня.

Впрочем, если объемы потребления будут чрезмерными, отключения коснутся і бытовых потребителей.

Ограничение потребления – это необходимая мера для сохранения стабильности энергосистемы после уже пятой в этом году прицельной ракетной атаки врага по электростанциям,

– объясняют в Укрэнерго.

Чтобы избежать отключений, украинцам советуют экономно использовать электроэнергию, особенно в вечерние часы.

Как разумно пользоваться энергоемкими приборами / Инфографика 24 Канала

Как узнать об отключении света

Графики отключений публикуют на сайте ДТЭК. Там есть поисковая строка, в которую можно ввести адрес.

Чтобы проверить, есть ли на вашем адресе аварийные или плановые отключения, а также ознакомиться с графиком стабилизационных отключений, введите ваш адрес на украинском языке в поисковую систему.

Проверка состояния электроснабжения также доступна на сайте компании или через чат-бот в Viber и Telegram. Система поможет выяснить, или это локальная авария, или действуют экстренные или стабилизационные отключения. В случае локальной аварии технические бригады прибудут на места и будут работать над восстановлением.

Кроме того, сообщение об отключении можно найти на страницах официальных учреждений, например Укрэнерго или Минэнерго.

Что делать при отсутствии света

Первоначально выключите все электроприборы, чтобы избежать их повреждения при возвращении напряжения.

При использовании свечей и сухого спирта соблюдайте меры безопасности.

Воздерживайтесь от приближения к оборванным или провисшим электропроводам на расстоянии менее 5 – 8 метров.

Сколько потребляют электроэнергии различные приборы / Инфографика 24 Канала

Также вечером с 17:00 до 23:00 украинцам рекомендуют снижать потребление электроэнергии, ограничивая использование мощных электроприборов, таких как стиральные машины, бойлеры, утюги, электроплиты и обогреватели. Следует избегать одновременного включения нескольких мощных приборов.