Как узнать об отключении электроэнергии в регионах и где найти графики

9 мая 2024, 17:23
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Украинская энергосистема существенно пострадала в результате атак россиян, особенно после атаки "Шахедов" 8 мая. В общем, за время полномасштабного вторжения было повреждено около 70% генерации энергии, и теперь страна перешла в режим экономии.

Будут ли отключения

По данным Минэнерго, за прошедшие сутки энергопотребности Украины удовлетворялись за счет собственной генерации, коммерческого импорта и аварийной помощи от энергосистем Польши, Румынии и Словакии.

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Дополнительно, в дневные часы Украина получила экстренные излишки электроэнергии из Польши.

Сегодня на запрос Украины уже осуществлялась аварийная поставка электроэнергии от Польши, Румынии и Словакии. Привлечение аварийной помощи предполагается и в часы вечернего максимума потребления электроэнергии,
– объясняют в Минэнерго.

Из-за ограничений в сети оператора системы передачи, 8 мая были введены графики отключений для промышленности в Харьковской области и в Кривом Роге. Эти ограничения остаются действующими и сегодня.

Впрочем, если объемы потребления будут чрезмерными, отключения коснутся і бытовых потребителей.

Ограничение потребления – это необходимая мера для сохранения стабильности энергосистемы после уже пятой в этом году прицельной ракетной атаки врага по электростанциям,
– объясняют в Укрэнерго.

Чтобы избежать отключений, украинцам советуют экономно использовать электроэнергию, особенно в вечерние часы.

Как разумно пользоваться энергоемкими приборами / Инфографика 24 Канала

Как узнать об отключении света

Графики отключений публикуют на сайте ДТЭК. Там есть поисковая строка, в которую можно ввести адрес.

Важно! Чтобы проверить, есть ли на вашем адресе аварийные или плановые отключения, а также ознакомиться с графиком стабилизационных отключений, введите ваш адрес на украинском языке в поисковую систему.

Проверка состояния электроснабжения также доступна на сайте компании или через чат-бот в Viber и Telegram. Система поможет выяснить, или это локальная авария, или действуют экстренные или стабилизационные отключения. В случае локальной аварии технические бригады прибудут на места и будут работать над восстановлением.

Кроме того, сообщение об отключении можно найти на страницах официальных учреждений, например Укрэнерго или Минэнерго.

Что делать при отсутствии света

  • Первоначально выключите все электроприборы, чтобы избежать их повреждения при возвращении напряжения.
  • При использовании свечей и сухого спирта соблюдайте меры безопасности.
  • Воздерживайтесь от приближения к оборванным или провисшим электропроводам на расстоянии менее 5 – 8 метров.

Сколько потребляют электроэнергии различные приборы / Инфографика 24 Канала

Также вечером с 17:00 до 23:00 украинцам рекомендуют снижать потребление электроэнергии, ограничивая использование мощных электроприборов, таких как стиральные машины, бойлеры, утюги, электроплиты и обогреватели. Следует избегать одновременного включения нескольких мощных приборов.

Автор: Дарія Подвишенна