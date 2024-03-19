Как украинцы могут узнать размер своих пенсий в Дие

Украинцы могут узнать размер своей будущей пенсии через веб-портал Дия. Этот сервис предоставляет возможность быстро просмотреть общий доход за всю жизнь, а также получить информацию о пенсионных начислениях.

Как посмотреть пенсию в Дие

Для этого нужно воспользоваться веб-версией портала, поскольку мобильное приложение такой функции не имеет.

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Основные шаги для получения информации о будущей пенсии на портале Дия:

Авторизуйтесь в личном кабинете на веб-портале и перейдите в раздел "Услуги". Выберите раздел "Пенсии, льготы и помощь". Найдите нужную функцию среди перечня доступных, например, "Справка о доходах пенсионера", "Назначение пенсии", "Перерасчет пенсии", "Справка ОК-5" или "Справка ОК-7".

У кого пенсии больше не будут расти

! Справки ОК-5 и ОК-7 содержат подробную информацию о доходах, страховой стаж и взносы. Эти документы помогают определить страховой стаж для расчета не только пенсии, но и других социальных выплат, таких как помощь при безработице или выплата больничных.

Пенсии ветеранов войны больше не будут расти после последней индексации, обусловленной увеличением прожиточного минимума.

Правительство решило "заморозить" размер выплат ветеранам, которые получили инвалидность вследствие войны, вследствие увеличения количества лиц, имеющих право на такие выплаты, и ограниченных финансовых возможностей государственного бюджета.

На каком уровне зафиксировали пенсии: