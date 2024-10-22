В Нафтогазе рассказали как вернуть деньги за газ

Клиенты Нафтогаза могут вернуть свои деньги за газ. Однако это касается только очень конкретных случаев.

Как вернуть деньги за газ

Украинцы, которые ошибочно произвели оплату за голубое топливо, могут вернуть свои деньги, если будут придерживаться четкой последовательности действий.

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В первую очередь надо подготовить следующие документы:

написать заявление о возврате средств на имя компании, где необходимо описать ситуацию, а также указать дату и подписать;

платежный документ об оплате (квитанция/чек/ банковская выписка);

копию регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

паспорт гражданина.

Также следует указать номер телефона и электронный адрес.

Если средства необходимо вернуть на карту, пришлите дополнительно справку с реквизитами банка. Если необходимо перенести деньги с одного лицевого счета на другой, укажите в заявлении оба лицевых счета и сумму, которую необходимо перенести с одного счета на другой,

– написали в компании.

Документы надо отправить одним из способов: