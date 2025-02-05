Как вернуть себе средства при переплате за газ

Вернуть средства при переплате за газ возможно. Это право регулируется Уголовным кодексом (в частности, статьей 190 про мошенничество).

Инструкция для возврата средств при переплате за газ

Договор, заключаемый между потребителем и регулятором, также гарантирует возврат переплаты, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Нафтогаз".

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Чтобы вернуть средства, нужно подать заявление по установленному образцу, а также приложить следующие документы:

копия удостоверения личности;

паспорт особы, ID-карта или временное удостоверение;

копия идентификационного кода;

справка, где указаны банковские реквизиты (речь идет о IBAN);

копия документа о подтверждении оплаты (например, чек, соответствующая банковская выписка или квитанция).

Обратите внимание! Иностранцы и лица без гражданства могут предоставить национальный паспорт в качестве удостоверения личности.



Образец заявления для возврата переплаты, который нужно заполнить / сайт "Нафтогаза"

Документы и заявление о возврате переплаты можно подавать онлайн и оффлайн. В частности, сконтактироваться с "Нафтогазом" есть возможность через e-mail: client@gas.ua.