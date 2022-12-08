НБУ ухудшил оценку влияния ракетных обстрелов инфраструктуры на экономику Украины

В октябрьском прогнозе НБУ эффект от обстрелов "предполагался как временная недоступность", но ожидалось, что доступ к энергетической инфраструктуре сможет быть восстановлен максимально быстро.

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Андрей Пышный Председатель Национального банка Украины По сравнению с октябрем, риск периодических массовых обстрелов энергетической инфраструктуры усилился. Достоверный сценарий более существенного, чем ожидалось, дефицита передающих и генерирующих мощностей.

Сценарии от НБУ

Глава НБУ отметил, что сейчас рассматривается несколько сценариев, отметив, что точно спрогнозировать в данной ситуации достаточно сложно.

Во всех трех вариантах мы имеем схожие последствия: снижение и ухудшение показателей экономической активности, более высокую инфляцию, чем предполагалось в октябрьском прогнозе,

– рассказал Андрей Пышный.

Оперативное обновление

В этот сценарий заложено продолжение энергетического террора, однако достаточно успешная защита воздушного пространства Украины, объектов критической инфраструктуры и оперативное восстановление поврежденных мощностей. Речь идет о ситуации, которую украинцы наблюдали на этой неделе.

Глубокое поражение

Дефицит электроэнергии в этом сценарии не должен превышать 25%, и именно этот сценарий НБУ рассматривают как базовый, подчеркнул Пышный.

Второй сценарий предполагает более глубокое поражение критической инфраструктуры. То, что украинцы наблюдали последствия атаки 23 ноября. В такой ситуации время обновления, стоимость и дефицит увеличиваются.

Масштабные перебои в энергосистеме

И последний сценарий – масштабные перебои в энергосистеме. Пышный подчеркнул, что этот сценарий будет иметь достаточно драматические последствия для экономики. Однако этот сценарий рассматривается как наименее вероятный.