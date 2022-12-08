НБУ ухудшил оценку влияния ракетных обстрелов инфраструктуры на экономику Украины
Источник:Национальный банк Украины
Из-за возможного существенного дефицита мощностей НБУ ухудшил оценку влияния ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры со стороны России на экономику Украины. Об этом рассказал глава НБУ Андрей Пышный.
НБУ ухудшил оценку влияния ракетных обстрелов россиян
В октябрьском прогнозе НБУ эффект от обстрелов "предполагался как временная недоступность", но ожидалось, что доступ к энергетической инфраструктуре сможет быть восстановлен максимально быстро.
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По сравнению с октябрем, риск периодических массовых обстрелов энергетической инфраструктуры усилился. Достоверный сценарий более существенного, чем ожидалось, дефицита передающих и генерирующих мощностей.
Сценарии от НБУ
Глава НБУ отметил, что сейчас рассматривается несколько сценариев, отметив, что точно спрогнозировать в данной ситуации достаточно сложно.
Во всех трех вариантах мы имеем схожие последствия: снижение и ухудшение показателей экономической активности, более высокую инфляцию, чем предполагалось в октябрьском прогнозе,
– рассказал Андрей Пышный.
- Оперативное обновление
В этот сценарий заложено продолжение энергетического террора, однако достаточно успешная защита воздушного пространства Украины, объектов критической инфраструктуры и оперативное восстановление поврежденных мощностей. Речь идет о ситуации, которую украинцы наблюдали на этой неделе.
- Глубокое поражение
Второй сценарий предполагает более глубокое поражение критической инфраструктуры. То, что украинцы наблюдали последствия атаки 23 ноября. В такой ситуации время обновления, стоимость и дефицит увеличиваются.
- Масштабные перебои в энергосистеме
И последний сценарий – масштабные перебои в энергосистеме. Пышный подчеркнул, что этот сценарий будет иметь достаточно драматические последствия для экономики. Однако этот сценарий рассматривается как наименее вероятный.